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السويد تفرض إجراءات جديدة لمواجهة متحور "أوميكرون"

2 - ديسمبر - 2021
فيروس كورونا في السويد

فيروس كورونا في السويد

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تعتزم وكالة الصحة العامة السويدية، فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية، الخميس، إنها قد تفرض قيودا جديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في ظل تزايد عدد الإصابات في الأيام المقبلة

قصرت السويد بالفعل حضور التجمعات لأكثر من 100 شخص داخل الأماكن المغلقة على الملقحين في بداية هذا الشهر، وأشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية محتملة للحد من انتشار الفيروس

وقالت كارين تيجمارك ويسيل ، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة السويدية ، في مؤتمر صحفي: “قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات بالفعل الأسبوع المقبل”

وأغلقت العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، في محاولة لمنع انتشار متحور “أوميكرون” الجديد لفيروس “كورونا”، وهو أحدث تحرك ضمن جهود مكافحة الوباء المستمرة في الدول كافة منذ نحو عامين.

وأعلن علماء من دولة جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس، وفي اليوم التالي أعلنت دول أوروبية، بينها بلجيكا وهولندا وفرنسا وغيرها، عن تسجيل أول إصابة لديها بالمتحور الجديد، ليتوالى إعلان دول أخرى عن إصابات.

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