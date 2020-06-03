السويد تهاونت بفيروس كورونا فوقعت بالمحظور

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قال المسؤول عن استراتيجية مواجهة الأوبئة في هيئة الصحة العامة بالسويد، اليوم الأربعاء، إنه كان ينبغي على السلطات أن تبذل جهدًا أكبر في مكافحة فيروس كورونا، والحيلولة دون حدوث معدل وفيات أعلى بكثير من الدول المجاورة.

وتوفي نحو 4500 بالسويد في الجائحة، وهي حصيلة أعلى من الدنمارك والنرويج وفنلندا.

وتزايدت الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة عدم فرض إجراءات عزل عام بنفس الصرامة التي فرضتها مناطق أخرى في أوروبا.

وقال كبير علماء الأوبئة لدى هيئة الصحة العامة، أندرش تيغنيل، إنه بات واضحًا الآن أن السويد كان ينبغي أن تبذل المزيد من الجهود.

وأضاف في حديث للإذاعة السويدية ”لو أننا واجهنا نفس المرض، وكنا نعرف بالضبط ما نعلمه عنه اليوم، فإنني أعتقد أن الأمر كان سينتهي بنا بفعل شيء في المنتصف بين ما فعلته السويد وما يفعله العالم“.

وتابع ”أجل، أعتقد أنه كان بمقدورنا أن نتصرف أفضل مما فعلناه في السويد.. هذا واضح“.

وأغلقت معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك النرويج والدنمارك وفنلندا، المدارس والمتاجر والشركات، مما أوقف جميع أنشطة المجتمع تقريبًا، بينما اعتمدت السويد أكثر على الإجراءات الطوعية وإرشادات التباعد الاجتماعي والإعتناء بالنظافة الشخصية لكبح انتشار الفيروس.

ومنعت السلطات زيارة دور رعاية المسنين في أواخر آذار/مارس الماضي، لكن حوالي نصف عدد الوفيات بالبلاد مسجل بين كبار السن في تلك الدور.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين الأسبوع الجاري إن الحكومة ستبدأ تحقيقًا في طريقة التعامل مع الجائحة.