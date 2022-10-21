السويد توقع انضماماً قريباً إلى حلف الناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عقب اجتماع في هلسنكي مع نظيره الفنلندي (الجمعة 21-10-2022) إن السويد تتوقع أن تصوت المجر وتركيا قريبا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيلستروم “نرى أن التطورات في المجر إيجابية ونستطيع أن نجزم، مثلما هو الحال في تركيا، أن عملية التصديق ستتم في وقت قريب عندما يصوت البرلمان على هذه الأسئلة”.

وأضاف “لا يوجد ما يشير إلى أننا لن نحصل على رد بالقبول من البرلمان في بودابست”.

وكان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قد اكد أمس الخميس بأن جميع الدول الأعضاء تقريبا صادقت على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: “كدول مدعوة، أنتما (السويد وفنلندا) تندمجان حاليا في الهياكل السياسية والعسكرية… قدمت العديد من الدول ضمانات أمنية لكلا البلدين. وقد عزز الناتو وجوده في منطقة بحر البلطيق… عملية الانضمام أصبحت الأسرع في التاريخ الحديث لحلف شمال الأطلسي.. لقد أتم جميع الحلفاء تقريبا الإجراءات الوطنية (المصادقة على بروتوكولات الانضمام)”.

ويحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فإن الحلفاء في الناتو سيدعمون السويد وفنلندا إذا “أصبحت هاتان الدولتان تحت الضغط”.