الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السويد: مستعدون لاستئناف المحادثات مع تركيا

منذ 40 دقيقة
تركيا - السويد

تركيا - السويد

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، الثلاثاء، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن طلب بلده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بمجرد استعداد أنقرة.

وأضاف كريسترشون في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى عاصمة إستونيا “أول شيء يتعين علينا القيام به هو تهدئة الوضع. من الصعب إجراء محادثات جيدة بينما تشتعل الأمور من حولك”.

وقال إن الشروط المسبقة لاستئناف المحادثات مناسبة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في مايو أيار، من المفهوم أن تركيز أنقرة سيكون على السياسة الداخلية.

وتابع “بمجرد أن يكونوا مستعدين (للمحادثات)، فنحن أيضا مستعدون”.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.

وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم بالتحديد اتخاذ موقف أكثر صرامة من حزب العمال الكردستاني وجماعة أخرى تنحي عليها تركيا باللائمة في محاولة انقلاب عام 2016. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاق حول الآفاق المستقبلية في مدريد في يونيو حزيران، لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي في ظل تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم حرق فيها سياسي دنمركي من اليمين المتطرف نسخة من المصحف الشريف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زلزال تركيا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
الأمم المتحدة: زلزال تركيا وسوريا ربما أودى بحياة آلاف الأطفال
زلزال تركيا - سوريا
صور مؤثرة.. إنقاذ أم ورضيعتها من تحت الأنقاض في تركيا
زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
وقف نقل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى سوريا بسبب الزلزال

الأكثر قراءة

مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
زلزال تركيا - سوريا
بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
مؤشر قياس الزلازل
زلزال تركيا - سوريا
لحظات من الرعب.. مقاطع فيديو توثق الهزات الأرضية التي ضربت لبنان