السويد: مستعدون لاستئناف المحادثات مع تركيا

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، الثلاثاء، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن طلب بلده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بمجرد استعداد أنقرة.

وأضاف كريسترشون في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى عاصمة إستونيا “أول شيء يتعين علينا القيام به هو تهدئة الوضع. من الصعب إجراء محادثات جيدة بينما تشتعل الأمور من حولك”.

وقال إن الشروط المسبقة لاستئناف المحادثات مناسبة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في مايو أيار، من المفهوم أن تركيز أنقرة سيكون على السياسة الداخلية.

وتابع “بمجرد أن يكونوا مستعدين (للمحادثات)، فنحن أيضا مستعدون”.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.

وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم بالتحديد اتخاذ موقف أكثر صرامة من حزب العمال الكردستاني وجماعة أخرى تنحي عليها تركيا باللائمة في محاولة انقلاب عام 2016. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاق حول الآفاق المستقبلية في مدريد في يونيو حزيران، لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي في ظل تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم حرق فيها سياسي دنمركي من اليمين المتطرف نسخة من المصحف الشريف.