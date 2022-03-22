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السويد.. مقتل امرأتين في هجوم مسلّح

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 6:26 صباحًا
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أفادت الشرطة السويدية بهجوم بسلاح أبيض وقع الإثنين في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو (جنوب) أدى الى مقتل سيدتين.

ويشتبه بأنّ منفّذ الهجوم تلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً تمّ توقيفه.

وأعلنت الشرطة السويدية، في بيان، أنّ السيدتين اللتين تبلغان من العمر حوالى 50 عاماً “كانتا موظفتين في مدرسة” ثانوية تدعى “مالمو لاتين”. وتقع هذه المدرسة في وسط مالمو، ثالث كبرى مدن البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.

الى ذلك، اشارت وسائل إعلام سويدية الى إنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس، وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة.

فيما لم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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