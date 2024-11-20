السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب

الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)

قامت السويد وفنلندا بتحديث إرشاداتهما لمواطنيهما حول كيفية البقاء على قيد الحياة في الحرب، حيث يعزز حلفاء الناتو تدابير الدفاع على خلفية الصراع في أوكرانيا .

انضمت الدولتان إلى التحالف عبر الأطلسي في العامين الماضيين، بعد أن غزت روسيا جارتها. ومنذ ذلك الحين، عززت العديد من الدول الأوروبية الإنفاق العسكري لتعزيز الأمن في المنطقة على المدى الطويل.

تتضمن الكتيبات الموزعة على ملايين الأسر في دول الشمال الأوروبي تعليمات حول كيفية الاستعداد لتأثيرات الصراعات العسكرية وانقطاع الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الأحداث الجوية المتطرفة.

من تخزين المياه المعبأة والمنتجات الصحية، إلى زراعة المواد الغذائية الصالحة للأكل في المنزل، قدمت السلطات الحكومية نصائح حول كيفية تمكن السكان من إعالة أنفسهم في حالة الحرب. تتضمن الكتيبات أيضًا نصائح للآباء ومقدمي الرعاية، وتعليمات للناس حول كيفية الحفاظ على الحفاضات والأدوية وأطعمة الأطفال.

ستقوم الحكومة السويدية بتوزيع كتيب “Om krisen eller kriget kommer (في حالة حدوث أزمة أو حرب)” على جميع الأسر البالغ عددها خمسة ملايين أسرة على مدى أسبوعين اعتبارًا من 18 نوفمبر، وفقًا للوكالة السويدية للطوارئ المدنية (MSB)، وهي وكالة حكومية قامت بتجميع الكتيب.

وذكر بيان صادر عن هيئة الإذاعة السويدية يوم الاثنين أن النسخة الخامسة من الكتيب السويدي الذي نُشر لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، سيركز بشكل أكبر على الاستعداد للحرب. وأضافت الوكالة أن النسخة الرقمية من الكتيب، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول، تم تنزيلها حوالي 55 ألف مرة.

“لقد تدهورت حالة العالم بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتدور الحروب في محيطنا. وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة شائعة بشكل متزايد. وتُستخدم التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل لتقويضنا والتأثير علينا”، بحسب بيان على موقع MSB .

“ولمقاومة هذه التهديدات، يتعين علينا أن نتحد ونتحمل المسؤولية عن بلدنا. وإذا تعرضنا للهجوم، يتعين على الجميع المساعدة في الدفاع عن استقلال السويد وديمقراطيتنا. ونحن نبني المرونة كل يوم ــ معًا”.

وتتضمن النصائح الجديدة في طبعة 2024 نصائح حول الإخلاء، وكيفية وقف النزيف، والتعامل مع القلق، والاستعداد للحيوانات الأليفة، وكيفية التحدث إلى الأطفال حول الأزمات والحرب، وكيفية دعم أفراد السكان المعرضين للخطر بشكل خاص، بحسب ما أضافت MSB.

وأصدرت وزارة الداخلية الفنلندية أيضًا إرشادات جديدة للأزمات يوم الاثنين، تقدم للقراء النصائح حول كيفية الاستعداد لانقطاعات الكهرباء الطويلة، وانقطاع المياه، وانقطاع الاتصالات، والأحداث الجوية المتطرفة، والصراع العسكري.

وفي وقت سابق من هذا العام، وزعت النرويج والدنمرك ــ وهما عضوان آخران في الكتلة المكونة من 32 حزبا ــ إرشادات محدثة بشأن زمن الحرب حول كيفية استعداد الناس للأزمات المحتملة.