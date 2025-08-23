السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
برامج

السيدة الأولى في تركيا تحث ميلانيا ترامب على التحدث عن محنة أطفال غزة

منذ 43 دقيقة
أمينة أردوغان

ذكرت السلطات التركية، اليوم السبت، أن السيدة الأولى أمينة أردوغان بعثت برسالة إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.

وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.

وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ أمس الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية “أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا… سيمتد إلى غزة أيضا”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة “في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأعلن مرصد عالمي للجوع أمس الجمعة أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

ورفض نتنياهو هذا التقرير ووصفه بأنه “كذب صريح”، وقال إن إسرائيل تتبع سياسة منع المجاعة لا التسبب فيها.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحرب العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

