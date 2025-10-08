الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
السيسي: أدعو الرئيس ترامب إلى زيارة مصر لتوقيع الاتفاق بشأن غزة

منذ ساعة واحدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رويترز

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور توقيع اتفاق محتمل في مصر، في حال التوصل إليه خلال المفاوضات الجارية حالياً في شرم الشيخ.

وأشار الرئيس المصري، خلال خطابه من أكاديمية الشرطة بالقاهرة، إلى الجهود المصرية المستمرة خلال العامين الماضيين لوقف حرب غزة.

وتابع قائلاً: “الآن في شرم الشيخ تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وقلوبنا جميعاً مع هذه المفاوضات. أسجل بتقدير واحترام شديد للرئيس ترامب إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية”.

ووجه السيسي رسالة للرئيس ترامب لمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكداً حرص مصر على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية.

وأردف: “ما وصلني عن اجتماعات شرم الشيخ أنباء مشجعة، ونتمنى انتهاز الفرصة ونحرص على أن تكون نهاية الحرب في جولة المفاوضات الحالية”.

كما أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تمر بظروف صعبة وقاسية، مشيراً إلى قدرة الدولة المصرية على تجاوز أي تحدٍ والتصدي لأي خطر. وأضاف: “تمكنا من التغلب على الإرهاب والوضع في مصر مطمئن”.

وشدد الرئيس المصري على أنه لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية، مؤكداً قدرتها على تجاوز أي تحدٍ والتصدي لأي خطر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية.

    المصدر :
  • رويترز

