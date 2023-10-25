السيسي: اتفقت مع ماكرون على العمل لاحتواء أزمة غزة

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور مصر على العمل لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتقديم المساعدات والسعي لمنع أطراف أخرى من الدخول في الصراع.

وأضاف السيسي أن ماكرون يدرك خطورة فكرة تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية قائلا “توافقنا على أنه أمر لن نسمح به في مصر، كما أنه هو خطر على القضية في حد ذاتها”.

وتابع قائلا إنه يدين كل الأفعال التي تمس جميع المدنيين ويجب التعامل معها بمعيار واحد.

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون عوائق.

وأضاف أنه من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات، وتابع قائلا إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة وستصل طائرة إلى مصر محملة بإمدادات أساسية.

وأكد على ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة عقب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).