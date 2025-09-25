السيسي: السلام هو الطريق الوحيد لأمن المنطقة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي نقل إليه رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحسب بيان صادر عن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وعدد من القيادات المعنية، نتائج مشاركة رئيس الوزراء إلى نيويورك التي شملت:

مؤتمر “حل الدولتين”: حيث أكد مدبولي على تأييد مصر للسلام والتمسك بمعاهدة كامب ديفيد كنموذج ناجح، مشيراً إلى أن اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر شكّل “حدثاً تاريخياً” وساهم في خلق زخم دولي داعم للقضية، مع توافق واسع على رفض الممارسات الإسرائيلية بما فيها “جريمة الإبادة الجماعية”.

اجتماع ترامب حول غزة: أوضح مدبولي أن الرئيس الأمريكي أكد خلال الاجتماع الذي دعا إليه عدداً من القادة العرب والمسلمين:

-رفضه لاستمرار الحرب في غزة وعزم الولايات المتحدة على إنهائها.

-وجود خارطة طريق واضحة لوقف الحرب فوراً.

-إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي على عدة ثوابت، أن “السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمصر لضمان مستقبل آمن للمنطقة، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وترحيبه بمبادرة الرئيس ترامب لوقف الحرب، مع التأكيد على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية لغزة”.

وعُقد اجتماع أمس بمبادرة من ترامب، وفقا للبيان المشترك الصادر عن الدول التي شاركت في اللقاء، وأكدوا فيه إبرازهم خلال الاجتماع “الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل”.

وذكر البيان أن القادة “جددوا في لقائهم مع ترامب، تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا”، كما شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية.