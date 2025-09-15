السيسي: سلوك إسرائيل المنفلت تجاوز كل الخطوط الحمراء

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالاً خطيراً بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي.

كما أعلن الرئيس المصري خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية الطارئة بالدوحة، عن تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها في قطر، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي شهدته الأجواء والأراضي القطرية، واصفا الاعتداء بأنه يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة تهدد الأمن القومي العربي والإسلامي.

وقال السيسي إن الاعتداء الإسرائيلي يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء، معربا عن إدانته لقيام إسرائيل بالاعتداء على سيادة وأمن دولة عربية، تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ووجه الرئيس المصري تحذيرا قائلا: “أخشى من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه”.

ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والتي وصفها بـ”الغاشمة”، بما يقتضيه ذلك من محاسبة ضرورية للمسئولين عن الانتهاكات، ووضع حد لحالة “الإفلات من العقاب”، التي باتت سائدة أمام الممارسات الإسـرائيلية.

وقال إن النهج العدواني الذي يتبناه الجانب الإسرائيلي، إنما يحمل في طياته نية مبيتة، لإفشال كافة الفرص لتحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مؤكدا أن هذا التوجه يشي بغياب أي إرادة سياسية لدى إسرائيل، للتحرك الجدي في اتجاه إحلال السلام في المنطقة.

ووصف الرئيس المصري الاعتداءات الإسرائيلية بـ”الغطرسة الآخذة في التضخم”، مؤكدا أنها تتطلب من القاهرة والدول العربية والإسلامية العمل معا نحو إرساء أسس ومبادئ، تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة.

وقال السيسي إن على إسرائيل أن تستوعب، أن أمنها وسلامتها، لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء، بل بالالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية، وأن سيادة تلك الدول، لا يمكن أن تمس تحت أي ذريعة، وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة، مؤكدا أن سياسات تل أبيب ستؤدي إلى المزيد من التوتر، وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، على نحو سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولي.

كما وجه الرئيس المصري رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، مؤكدا أن سياسات حكومته تهدد أمنه، وأمن جميع شعوب المنطقة، وتضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل وتجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة بالفعل.

وكانت إسرائيل قد قصفت منطقة سكنية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط أمن قطري.