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السيسي في الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

6 - مارس - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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من المقرر أن يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى السودان حيث يجري زيارة هي الأولى من نوعها بعد تشكيل المجلس السيادي.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس المصري ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن زيارة السيسي إلى السودان، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يعقد السيسي مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك حول ملفات سد النهضة والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

زيارة السيسي سبقها توقيع كل من مصر والسودان على اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين.

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