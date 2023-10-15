السيسي لبلينكن: ردة فعل إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس!

اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، (الأحد 15-10-2023)، ردة الفعل الإسرائيلية على هجوم حماس في 7 أكتوبر بأنها قد تجاوزت حد الدفاع عن النفس وتحولت إلى عقاب جماعي.

جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة.

وقال السيسي لبلينكن: “إن الأزمة تحتاج منا أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها، مؤكداً رفضه المساس بالمدنيين أيا كانوا هؤلاء المدنيين، واعتبر ذلك نقطة في غاية الأهمية.

وأكد السيسي أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدا في كل الأزمات التي اشتعلت (بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، ونحن نتكلم اليوم عن 5 جولات من الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل.

محذراً من أن التأخير في إيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

اعتبر أن الأزمة الحالية كبيرة جدا، وقال إن ردة الفعل الإسرائيلي تتجاوز حق الدفاع عن النفس وتتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني.

كما أكد أن ما حدث قبل تسعة أيام كان كبيرا وصعبا، ولا شك في ذلك، ونحن ندينه أيضا، لكن هناك تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عاما، مع عدم إيجاد أفق لحل القضية الفلسطينية، ونحن نبذل جهدنا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع.