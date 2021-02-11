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السيسي لـ عباس: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

11 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 9:44 مساءً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث فيه الجانبان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

وأكد السيسي ثبات موقف القاهرة تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة، خلال الفترة المقبلة، سعيا لدفع جهود عملية السلام، من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما أشار عباس إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط، وذلك بحسب RT

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