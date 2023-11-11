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السيسي: لوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط

منذ 39 دقيقة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وقال في كلمة السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: نؤكد اليوم مجدداً إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة”.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، كما طالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وحذّر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مؤكداً أنه يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال: “الوقت ثقيل على أهالي ‎غزة بسبب الممارسات اللاإنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة”.

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