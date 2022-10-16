الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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السيسي: نحن من أكثر الدول جفافا في العالم

منذ ساعتين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، وتعتمد على نهر النيل حصريا.

وتابع السيسي في كلمة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامس، “العديد من البلدان تواجه تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه”.

وأضاف “مواردنا المائية يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة”.

وتابع قائلا “مواردنا المائية لا تلبي احتياجات سكاننا بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك”.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال أسبوع القاهرة للمياه، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ومن المقرر مشاركة ممثلي نحو 70 دولة في أسبوع القاهرة، بينهم ١٦ وفدا وزاريا.

أسبوع القاهرة للمياه، هو مؤتمر عالمي يضم العديد من الاجتماعات والندوات الفنية، واستعراض أبحاث من الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة فيما يتعلق بقضايا الأمن المائي.

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