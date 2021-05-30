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السيسي: نسعى لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس

30 - مايو - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أكد فيها دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

هذا ووجه السيسى بـ”استمرار الجهـود والاجتماعـات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس”، إذ أنه أوفد اللواء عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية”.

وبالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، أرسل الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضي الفلسطينية، لبحث “تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة”، موجها هذا الوفد لـ”دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني”، ومشددا على “أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين”.

وفي وقت سابق اليوم وصل عباس كامل، والوفد المرافق له إلى إسرائيل، في جولة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف إلى تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وبحث ملف إعادة الإعمار.

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