السيسي: نعمل مع الشركاء من أجل استعادة الاستقرار في غزة

مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، تقدمت مصر بمبادرة لوقف إطلاق النار، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة تعمل مع الشركاء من أجل استعادة السلام واستقرار الأوضاع في قطاع غزة

وأضاف السيسي: “دورنا إيجابي بشأن ما يحدث في غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

من جانيه، قال مصدر أمني مصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، إن “مصر أجرت العديد من الاتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتقود مصر جهودا لوقف إطلاق النار وعدم تطور الأحداث في القطاع، وحتى لا يحدث المتوقع منه بالرد الفلسطيني من غزة نحو المدن الإسرائيلية، لتشتعل الأمور ثانية في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، مثلما حدث في العام الماضي .

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ورفض التصريح بتفاصيل المبادرة المصرية، أن وفدا أمنيا مصريا يستعد للسفر خلال ساعات بصورة عاجلة إلى إسرائيل وفلسطين، لإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار والسيطرة على الأمور قبل تفجر الأوضاع.

لا مفاوضات

كان ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال لوكالة “فرانس برس”، إن الجيش “يستعد لتواصل العملية لمدة أسبوع.. ولا يجري حاليا أي مفاوضات لوقف إطلاق النار”، في تأكيد لتقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “رئيس الوزراء يائير لابيد يدعو غدا، على ضوء الوضع الأمني وبموجب القانون، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لتلقي إحاطة أمنية. وسيتم تحديد الموعد بين مكتبيهما”.

وفي غضون ذلك، دوت صافرات الإنذار في مدن عسقلان وسديروت وأسدود جنوبي إسرائيل، في حدث يعتبر الثاني من نوعه اليوم السبت.