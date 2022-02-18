السيسي… هو سبب إختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية

بعد أختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون أحد الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا “MRNA”,وذلك من خلال تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بحسب بيان لوزارة الصحة نشرته على حسابها في موقع “فيسبوك”.

كشف عبد الغفار، أن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي كان وراء حصول القاهرة على أحدث تكنولوجيا عالمية لتصنيع لقاحات كورونا. ورحب عبد الغفار باختيار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية, مؤكداً أن “اختيار مصر من قبل المنظمة سيدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة، من خلال التوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الأفريقية ودول الجوار، للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا”.جاء ذلك في تصريحات أدلى به

واعتبر عبد الغفار أن اختيار مصر “لم يأت إلا تقديرًا للدعم غير المحدود الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على على نجاح المبادرات الرئاسية، بالإضافة للتطوير المستمر الذي تشهده مصر في مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة في التصنيع”.

وأكد حرص القيادة السياسية المصرية على “توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتوازي مع توطين صناعة اللقاحات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري، مع الاهتمام بدعم جهود الدول الصديقة في توفير هذه اللقاحات والتصدي للجائحة”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن أول 6 دول ستتلقى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبيmRNA في القارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 من فبراير/شباط الجاري.

وفي تصريحات صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن كلا من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس جميعها بطلبات وتم اختيارهم كمتلقين.

كانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، قد أكدت أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محليا في مصر، لتكون منطلقاً لتوزيع هذه اللقاحات على الدول الأكثر احتياجاً في أفريقيا، بعدما تفي مصر باحتياجاتها من اللقاحات.

وقالت القصير، وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الشهر الماضي إن “منظمة الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية، ليس فقط لتعزيز فاكسيرا “الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات” بالنسبة لتعبئة اللقاحات، نعمل كذلك على جهوزية هيئة الدواء المصرية التي لديها كل الكفاءات أن تصنع ولكن بحسب المقاييس العالمية”.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي البدء في إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري “كوفي فاكس” المضاد لفيروس كورونا.







