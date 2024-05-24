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السيسي وبايدن يتفقان على إرسال مساعدات من معبر كرم أبو سالم مؤقتاً

منذ 10 دقائق
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 قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة على إرسال المساعدات الإنسانية والوقود مؤقتا إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم  “لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.

فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.

فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.

    المصدر :
  • رويترز

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