السيسي وبوتين يناقشان التطورات في ليبيا

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا مع نظيره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث توافقا على أهمية تكثيف الجهود لتسوية الأزمة في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاتصال الذي جرى مساء اليوم السبت “تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا”، حيث أكد السيسي أن “مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه”.

وأضاف راضي أنه “تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”.

كما أكد السيسي، حسب البيان، “تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتدادا للمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها ان ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي لصالح الشعبين المصري والروسي”.

من جانبه، أشار بوتين، حسب راضي، إلى “الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين”.