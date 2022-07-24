الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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السيسي يؤكد أهمية الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية

منذ 7 دقائق
السيسي ولافروف

السيسي ولافروف

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أكدالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية.

كما أكد السيسي دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها تسوية الأزمة سياسيا للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف، إلى جانب وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن لافروف نقل للرئيس السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تناولت موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.

من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس بوتن، مثمنا مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية بمصر، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات.

وأضاف المتحدث بأن لافروف أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة بتلك القطاعات.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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