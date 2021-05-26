السيسي يبحث مع بلينكن سبل إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تأكيده على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفق المرجعيات الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، في سبيل إحياء عملية السلام، خاصة في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أشاد، خلال اللقاء، بالدعم الأميركي الكامل للجهود المصرية المذكورة، مشيرا إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفین مجددا إلى طاولة الحوار.

وأضاف أنه تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وتابع أن اللقاء تناول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث ثمن وزير الخارجية الأميركي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على تثبيته.

وقال إن الوزير الأميركي أكد ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع بها مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة الرئيس السيسي في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا أن مصر تعد شريكا مركزيا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.