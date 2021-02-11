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السيسي يتسلم رسالة خطية من الملك سلمان

11 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 8:37 مساءً
الرئيس السيسي والملك سلمان

الرئيس السيسي والملك سلمان

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قالت رئاسة الجمهورية في مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على حسابه بموقع “فيسبوك” إن: الرسالة تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي.

تضمنت الرسالة أيضا: “التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.

في المقابل بعث الرئيس المصري تحياته إلى العاهل السعودي وولى العهد محمد بن سلمان.

وأكد السيسي على “الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها”.

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