السيسي يتلقى اتصالاً من ماكرون.. وهذا ما تم بحثه

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، اليوم السبت “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر فضلا عن بحث الوضع في قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث أن الاتصال “تناول أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر”.

وذكر أن الاتصال تطرق إلى “تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أنهما “شددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة”.