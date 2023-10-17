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السيسي يستنكر الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

منذ 17 دقيقة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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استنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة والذي أوقع مئات الشهداء والمصابين.

وقال في بيان “أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية”.

وأكد في البيان “موقف مصر دولة وشعبا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري”.

وكان قد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى.

في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

ولا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

    المصدر :
  • رويترز

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