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السيسي يشكر دولة الإمارات

منذ 9 دقائق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، دولة الامارات على شحنة لقاحات كورونا التي أرسلتها لمصر، من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد استقبلت الجمعة، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من الإمارات إلى الشعب المصري.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة “مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان مئة في المئة”.

وأضافت أن اللقاح سيُعطى على “جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة”.

وأضافت الوزيرة المصرية “وكلما سنتسلم شحنات جديدة سيتم تقديمها لكل مواطن مجانا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد قال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأشار إلى أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 في المئة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 في المئة بإنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 في المئة بالوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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