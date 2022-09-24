السيسي يشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان، مؤكدا حرص بلاده على دعم السودان لتحقيق أمنه واستقراره.

والتقى السيسي، السبت بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

وأكد السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

كما استعرض اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد الجانبين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما استعراض اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الذي يزور القاهرة.