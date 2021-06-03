السيسي يصادق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية بين مصر والإمارات تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي، كان قد وافق عليها مجلس النواب المصري بوقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 588 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك في ما يتعلق بضرائب الدخل التي تفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامهما السياسية أو إحدى سلطاتهما المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.

وتأتي اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبي، ضمن عمليات تشجيع اﻻستثمار، في ظل وجود شركات متعددة الجنسيات وعربية، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية.

وانضمت مصر، في يونيو 2017، لأول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، بهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، لكنها تنتظر موافقة مجلس النواب على اﻻتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ خلال الفصل التشريعى الحالي.