السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح بعد سجنه لفترة طويلة وإضرابه المتكرر عن الطعام مما أثار مناشدات دولية للإفراج عنه.

صار عبد الفتاح البالغ من العمر 43 عاما أبرز سجين سياسي في مصر بعد أن أمضى جزءا كبيرا من حياته رهن الاحتجاز بسبب نشاطه وأصبح رمزا نادرا لمعارضة حملة القمع في عهد السيسي.

وعلى الرغم من الحملات المحلية والدولية الكثيرة التي طالبت بالإفراج عنه، وأبرزها حملات خلال قمة المناخ كوب27 التي استضافتها مصر في 2022، لم يكن هناك احتمال لحدوث ذلك إلا عندما أمر السيسي السلطات المعنية في وقت سابق هذا الشهر بدراسة العفو عنه. وكان اسم عبد الفتاح قد رفع من قائمة “الإرهاب” المصرية قبل أشهر.