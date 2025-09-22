الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

منذ 13 دقيقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رويترز

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح بعد سجنه لفترة طويلة وإضرابه المتكرر عن الطعام مما أثار مناشدات دولية للإفراج عنه.

صار عبد الفتاح البالغ من العمر 43 عاما أبرز سجين سياسي في مصر بعد أن أمضى جزءا كبيرا من حياته رهن الاحتجاز بسبب نشاطه وأصبح رمزا نادرا لمعارضة حملة القمع في عهد السيسي.

وعلى الرغم من الحملات المحلية والدولية الكثيرة التي طالبت بالإفراج عنه، وأبرزها حملات خلال قمة المناخ كوب27 التي استضافتها مصر في 2022، لم يكن هناك احتمال لحدوث ذلك إلا عندما أمر السيسي السلطات المعنية في وقت سابق هذا الشهر بدراسة العفو عنه. وكان اسم عبد الفتاح قد رفع من قائمة “الإرهاب” المصرية قبل أشهر.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الاوروبي
    الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالسودان عاما
    علم فلسطين
    قمة عالمية اليوم بشأن حل الدولتين وسط تزايد الدعم لدولة فلسطينية
    علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا
    روسيا: إستونيا تختلق مزاعم بشأن التوغل في مجالها الجوي لإثارة التوتر

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح