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السيسي يعلن تضامنه الكامل مع الأردن

5 - أبريل - 2021
ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي

ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي

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أفاد بيان للرئاسة المصرية، يوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أكد له فيه تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها لقرارات الملك.

وجاء في البيان أن “السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.”

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره “لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”، وذلك بحسب RT

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