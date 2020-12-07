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السيسي يغرّد بعد لقائه ماكرون

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2020 5:56 مساءً
السيسي وماكرون

السيسي وماكرون

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غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعقده مؤتمراً صحفياً معه حول تطورات الأوضاع الثنائي.

وجاء في تغريدة الرئيس السيسي”أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة..١/٢”.

 

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