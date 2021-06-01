السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة بإعادة إعمار غزة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة الإعمار في قطاع غزة، استجابة لطلب الرئيس محمود عباس، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء الحكومة الفلسطينية.

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس عباس.

ووجه الرئيس عباس وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان السيسي قد أكد أمس الاثنين أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في غزة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أمس الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.