السيسي يوعز بتوزيع لقاح كورونا مجاناً

اعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اوعز بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

وقال هيكل في تصريحات صحفية له، اليوم، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد هيكل أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه، بعد الإمارات.

وأضاف وزير الدولة للإعلام في مصر أن وزيرة الصحة الدكتورة، هالة زايد، خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني، وذلك بحسب “RT”.