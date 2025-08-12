الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
السيطرة على حريق غابات قرب مدريد بعد مقتل شخص وإجلاء 180

منذ ساعتين
إخماد حريق - تعبيرية

قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق غابات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد في منطقة تريس كانتوس أسفر عن مقتل شخص وإجلاء 180.

وقالت منطقة مدريد في بيان إن الظروف المواتية خلال الليل سمحت باحتواء الحريق.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر من أمس الاثنين إن رجلا أصيب بحروق بنسبة 98 بالمئة من جسده وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى لاباز، لكنه توفي في وقت لاحق.

وأثر الحريق على أكثر من ألفي فدان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الحر الممتدة في إسبانيا مستمرة اليوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق

ويقول العلماء إن الصيف الأكثر حرارة وجفافا في المنطقة المطلة على البحر المتوسط يعرضها لخطر كبير لاندلاع حرائق الغابات.

    المصدر :
  • رويترز

