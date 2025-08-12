السيطرة على حريق غابات قرب مدريد بعد مقتل شخص وإجلاء 180

قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق غابات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد في منطقة تريس كانتوس أسفر عن مقتل شخص وإجلاء 180.

وقالت منطقة مدريد في بيان إن الظروف المواتية خلال الليل سمحت باحتواء الحريق.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر من أمس الاثنين إن رجلا أصيب بحروق بنسبة 98 بالمئة من جسده وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى لاباز، لكنه توفي في وقت لاحق.

وأثر الحريق على أكثر من ألفي فدان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الحر الممتدة في إسبانيا مستمرة اليوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق

ويقول العلماء إن الصيف الأكثر حرارة وجفافا في المنطقة المطلة على البحر المتوسط يعرضها لخطر كبير لاندلاع حرائق الغابات.