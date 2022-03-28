السيطرة على حريق في مطار الكويت الدولي

تمكنت قوة الإطفاء العام بالكويت من السيطرة على حريق اندلع صباح، اليوم الإثنين، في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2)، ولم يسفر الحادث عن إصابات كما لم يؤثر على حركة الطيران في مطار الكويت الدولي.

وقالت قوة الإطفاء في بيان صحفي إن فرق الإطفاء سارعت “باحتوائه وإحكام سيطرتها” على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية وأنه “أسفر فقط عن أضرار مادية جاري حصرها مع فتح التحقيق”.

ومبنى مطار الكويت الجديد هو مشروع قيد الانشاء تضطلع ببنائه شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشونال وتم توقيع عقده في 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذ ست سنوات.

كانت السلطات الكويتية أعلنت أنه لا تأثير للحريق على حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح في بيان صحفي اليوم إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع “حريق محدود” في مبنى المطار الجديد.

وذكرت إدارة الطيران المدني الكويتي في بيان منفصل إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.

وقالت الإدارة في تغريدة على تويتر “سيطرت قوة الإطفاء العام بالكويت سيطرتها على حريق اندلع صباح، اليوم الإثنين، في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2)، ولم يسفر الحادث عن إصابات كما لم يؤثر على حركة الطيران في مطار الكويت الدولي”.

الطيران المدني : حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر اثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم ( 2 ) pic.twitter.com/ZE4YuJq2sc — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 28, 2022

ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزير الأشغال العامة علي الموسى أمر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين