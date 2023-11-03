السيناتور الأمريكي برني ساندرز: الكارثة في غزة لا يمكن أن تستمر

اعتبر رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الاميركي برني ساندرز أن الكارثة في غزة لا يمكن أن تستمر ويجب على العالم أن يتحرك لإنقاذ أرواح الأبرياء ولكن مثلما تعتبر الاستجابة الإنسانية أمرا بالغ الأهمية، فمن المهم بنفس القدر رسم الطريق إلى حل الدولتين وفلسطين ديمقراطية ولا تستطيع إسرائيل أن تهيئ طريقها نحو حل طويل الأمد بالقصف.

من جهته، دعا السيناتور الأميركي كريس ميرفي إسرائيل إلى إعادة النظر في النهج الذي تسلكه الآن في حربها على قطاع غزة، كما حثها على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأضرار الواسعة التي تلحق بالأبرياء في القطاع.

وقال ميرفي إن الوقت قد حان ليدرك الأصدقاء الإسرائيليون أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه سيحقق الهدف بإنهاء “التهديد” الذي تمثله حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح السيناتور الديمقراطي أن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي بتكلفة أخلاقية وإستراتيجية، مشيرا إلى أن “الجماعات الإرهابية”، وفق وصفه، تتغذى على المظالم.

في سياق متصل، دعا 13 سيناتوراً ديمقراطياً في بيان مشترك إلى “وقف قصير الأمد للأعمال العدائية” في غزة، قائلين إنهم “يعتقدون أنه يجب فعل الكثير لحماية حياة المدنيين” وأنهم بانضمامهم إلى دعوة بايدن بهذا الشأن، يأملون في أن يؤدي التوقف الإنساني إلى تسهيل عمليات تسليم المساعدات الناجحة “تحت رقابة صارمة وضرورية”.