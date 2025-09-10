الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: حكومة نتنياهو "المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما"

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2025 4:21 مساءً
السيناتور بيرني ساندرز

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما” وذلك إثر هجوم إسرائيلي على الوفد المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي تدوينة له على منصة “إكس”، قال السيناتور الديمقراطي “لا يكتفون بتجويع الأطفال في غزة، بل يقومون الآن أيضا بقصف قطر، الشريك الأمني للولايات المتحدة، منتهكين بذلك القانون الدولي”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة.

وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أنه هاجم بواسطة سلاح الجو قيادة حركة حماس في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أن “العدو فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، في حين ارتقى عدد من الشهداء”، كما نعت الحركة في بيانها بدر الحميدي، أحد منتسبي قوات الأمن الداخلي القطري، الذي قتل أيضا في الهجوم.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

