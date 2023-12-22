السيناتور بيرني ساندرز: علينا ألا ندفع المال للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل

طالب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال ساندرز في كلمة بالكونغرس “لا ينبغي علينا أن ندفع المزيد من المال إلى الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل للقيام بحملة عسكرية مروعة وغير أخلاقية، والتي تتضمن القصف العشوائي للمدنيين”.

وكان السيناتور الأمريكي ساندرز قد طالب في وقت سابق بضرورة ربط أي مساعدة محتملة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بوقف عمليتها في قطاع غزة فترة طويلة من الزمن.

وأضاف ساندرز “يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عمليتها بغزة فترة طويلة لإيصال مساعدات إنسانية”.

ورفض السيناتور الأمريكي منح أي تمويل للحكومة الإسرائيلية ما لم تتغير مواقفها عسكريا وسياسيا.

مشدداً على أنه يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بحق النازحين في العودة إلى منازلهم في قطاع غزة.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن واشنطن أرسلت لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 5 آلاف قنبلة “إم كي-84” التي يبلغ وزنها 2000 رطل.

وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مصادر- أن البنتاغون زاد شحنات لإسرائيل من القنابل الصغيرة “الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة”، وأن إسرائيل استخدمت مرات عدة واحدة من أكثر قنابلها تدميرا في مناطق أعلنت أنها آمنة للمدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن القنابل التي استخدمتها إسرائيل لم يسبق لأي جيش أن استخدمها في المناطق المدنية.