السيناتور غراهام ينفي أقاويل حول طلبه لإسرائيل بضرب غزة بالنووي

نفى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ما تردد من أقاويل حول طلبه لإسرائيل بضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية. أوضح غراهام أنه لم يقل ذلك، ولكنه أشار إلى الضرورة العاجلة للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس بالطرق المناسبة.

وكان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.

واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية “فاسدون”، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.



“إسرائيل مستعدة للحوار”

وقال إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا “يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة”.

كذلك قال إن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ينفي في لقاء مع العربية تصريحاته عن قصف #غزة بالقنابل النووية: أسيئ فهمها#العربية pic.twitter.com/LLqD0O9IUw — العربية (@AlArabiya) May 16, 2024

ونقلت قناة NBC في برنامج Meet the Press عن غراهام صباح الأحد، أن “إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان التي شنت أولاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأميركي”.