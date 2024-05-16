الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيناتور غراهام ينفي أقاويل حول طلبه لإسرائيل بضرب غزة بالنووي

منذ 35 دقيقة
لسناتور الأميركي لينزي غراهام

لسناتور الأميركي لينزي غراهام

A A A
طباعة المقال

نفى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ما تردد من أقاويل حول طلبه لإسرائيل بضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية. أوضح غراهام أنه لم يقل ذلك، ولكنه أشار إلى الضرورة العاجلة للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس بالطرق المناسبة.

وكان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.

واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية “فاسدون”، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.

“إسرائيل مستعدة للحوار”
وقال إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا “يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة”.

كذلك قال إن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.

ونقلت قناة NBC في برنامج Meet the Press عن غراهام صباح الأحد، أن “إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان التي شنت أولاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأميركي”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين
الحوثيون: سنستهدف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل في أي مكان تطاله قدراتنا
القمة العربية في البحرين
إليكم البيان الختامي لقمة البحرين
خفر السواحل اليونانية
اليونان تنقذ 42 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وتبحث عن 3 مفقودين

الأكثر قراءة

الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
مجلس النواب
هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك