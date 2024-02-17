السيناتور "مارك وارنر": إسرائيل لم تحقق سوى "نجاح ضئيل" للغاية بحرب أنفاق غزة

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر إن إسرائيل لم تحقق سوى نجاح ضئيل للغاية في تطهير وتأمين أنفاق قطاع غزة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن السيناتور وارنر قوله إن ما تعاملت معه إسرائيل ليس سوى جزء صغير من طول الأنفاق المقدرة بـ500 كيلومتر.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد قالت إن الجيش فوجئ بحجم شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين في إسرائيل بنحو 600%.

على صعيد مفاوضات التهدئة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن إسرائيل أرسلت مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “خيالية”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما أسماه “الإملاءات الدولية” فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة.

ولم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج. وانتهت جولة محادثات في القاهرة يوم الثلاثاء دون نتائج حاسمة.

وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت عن سبب عدم عودة المفاوضين الإسرائيليين لإجراء مزيد من المحادثات، قال نتنياهو “لم نحصل على شيء سوى المطالب الخيالية من حماس”.

وأضاف أن المطالب تشمل إنهاء الحرب وعدم المساس بوضع حماس وإطلاق سراح “آلاف القتلة” من السجون الإسرائيلية، فضلا عن المطالب المتعلقة بالمسجد الأقصى في القدس.

وذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة “جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير”.

وقال إنه لا يوجد سبب يدعوهم للعودة “حتى نرى تغييرا”.