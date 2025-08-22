الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
السيول تودي بحياة 3 أشخاص بينهم طفلان في شرق اليمن

منذ 7 دقائق
قالت الشرطة وسكان، اليوم الجمعة، إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في سيول جارفة بمحافظتي حضرموت وشبوة في جنوب شرق اليمن.

وأوضحت مصادر محلية إن أمطارا غزيرة هطلت على المحافظتين خلال الساعات القليلة الماضية متسببة في سيول وفيضانات بعدة مناطق نتيجة منخفض جوي يضرب حاليا خليج عدن وبحر العرب.

وذكرت الشرطة أن طفلين، أحدهما يبلغ من العمر ستة أعوام والآخر ثمانية أعوام، لقيا حتفهما غرقا في منطقة الجدفرة بمديرية بيحان في شبوة.

وقالت مصادر محلية في حضرموت إن شابا توفي بعد أن جرفته السيول في منطقة السويري بمديرية تريم مترامية الأطراف.

وتتعرض عدة مديريات بمحافظتي حضرموت وشبوة المطلتين على بحر العرب لأمطار غزيرة وفيضانات مصحوبة برياح شديدة وارتفاع أمواج البحر، فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة على مناطق واسعة من المحافظتين.

وقالت مصادر محلية إن الأمطار تسببت في أضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وأغرقت عدة مناطق وعددا من المنازل في مدينة شبام، التاريخية المدرجة بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي، وكذلك في حورة وسيئون وتريم في حضرموت.

وجرفت السيول عشرات السيارات وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية.

وفي محافظة شبوة الجنوبية، غمرت السيول عدة وديان ومساحات من الأراضي الزراعية.

وكان مركز الإنذار المبكر بحضرموت قد حذر في وقت سابق من موجة ثانية من الأمطار الغزيرة، ناتجة عن منخفض جوي جديد من المتوقع أن يؤثر على المحافظات الشرقية.

وأوضح المركز في بيان أن تأثير المنخفض الجوي الأول قد انتهى بعد أن وصل إلى مدينة عدن يوم الثلاثاء الماضي، وصولا إلى المحافظات الغربية والبحر الأحمر، حيث تسبب في أضرار بالغة في عدد من المناطق.

وأشار إلى أن الموجة الجديدة من الأمطار شملت حضرموت وشبوة على بحر العرب ، ابتداء من الثلاثاء وستستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

ويتعرض عدد من المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية منذ منتصف يونيو حزيران الماضي لتغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مقتل العشرات وتسببت في إصابات وألحقت أضرارا بالمئات خصوصا من الذين يعيشون في مخيمات النزوح.

ويصنف البنك الدولي اليمن بأنه من بين أكثر البلدان العربية تأثرا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

    المصدر :
  • رويترز

