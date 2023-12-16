الشجاعية تستنزف قوات الجيش الإسرائيلي.. مقتل 20 جندياً في أسبوع

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مقتل 20 جنديا إسرائيلياً في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية تقل جنودا مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى “شعاري تصيدق” بالقدس.

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال 24 ساعة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقتل ضابط آخر من سلاح المدرعات في معارك جنوبي غزة.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام قال إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية، وتنفيذ العديد من الكمائن المحكمة ضد قوات إسرائيلية راجلة وإيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

كما أكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام رصدوا استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية، مضيفا أن مقاتلي القسام لا تزال أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 445 جنديا وضابطا إسرائيليا، منهم 115 قتلوا منذ التوغل البري في قطاع غزة قبل شهرين، بينهم 4 بدرجة عقيد.