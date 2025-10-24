الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الشرطة الألمانية تعتقل عصابة تبيع لوحات مزورة لبيكاسو ورامبرانت

منذ ساعتين
الشرطة الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على عصابة تزوير لوحات فنية يقال إنها طلبت ملايين الدولارات مقابل لوحات قماشية زعمت أنها لفنانين كبار من بينهم بابلو بيكاسو ورامبرانت، منها لوحة ظلت معلقة في متحف ريكس في أمستردام لعقود.

وأضافت الشرطة اليوم الجمعة أنها اعتقلت الأسبوع الماضي المشتبه بكونه زعيم العصابة، وهو رجل من جنوب غرب ألمانيا يبلغ 77 عاما، ثم أفرجت عنه بشروط.

ويواجه هو و10 شركاء آخرون اتهامات بالتورط في عصابة منظمة لارتكاب عمليات احتيال باستخدام أعمال فنية مزورة.

وقالت الشرطة التي قادت العملية في بافاريا في بيان إنها داهمت مقرات في أنحاء ألمانيا وسويسرا بشكل متكرر فجر الأربعاء 15 أكتوبر تشرين الأول، وصادرت وثائق وهواتف محمولة وعددا من اللوحات المشتبه بتزويرها.

وأضافت أنها اكتشفت أمر الشبكة لأول مرة عندما عرض المشتبه به الرئيسي للبيع لوحتين يُفترض أنهما أصليتان لبيكاسو، منهما لوحة زعم أنها للمصورة والناشطة دورا مار، ملهمة بيكاسو وشريكته لفترة طويلة.

وذكرت الشرطة أن تحقيقات أخرى خلصت إلى أنه كان يطلب أيضا 120 مليون فرنك سويسري (151 مليون دولار) مقابل نسخة مزورة من لوحة “دي ستالميستر” أو “مسؤولو العينات” لرامبرانت التي رسمها عام 1662، وهي صورة جماعية معلقة في متحف ريكس منذ عام 1885.

    المصدر :
  • رويترز

