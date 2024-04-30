الشرطة الأمريكية تفض بالقوة اعتصاما تضامنيا مع غزة في جامعة فرجينيا كومونولث

جامعة فرجينيا كومونولث تضامن مع غزة

اقتحمت الشرطة الأمريكية جامعة فرجينيا كومونولث في مدينة ريتشموند لتفريق احتجاج تضامني مع فلسطين يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واعتقلت شرطة الولاية العديد من الطلاب ونشرت رذاذ الفلفل على المتظاهرين أثناء هدم الخيم.

وبدأ الاحتجاج خارج مكتبة جيمس كابيل بجامعة فرجينيا كومونولث (VCU) في وقت سابق من يوم الإثنين 29 أبريل، في أعقاب عدة احتجاجات مماثلة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتجمع الأفراد في حرم جامعة فرجينيا كومونولث وهم يحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”وقف إطلاق النار الآن”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.