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الشرطة الأمريكية تكشف هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم بروكلين.. (صورة)

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 5:05 صباحًا
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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كشفت السلطات الأمريكية عن هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم بروكلين، الذي وقع الثلاثاء وأدى لإصابة 16 شخصاً بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

وقالت شرطة ولاية نيويورك الأميركية بأن المشتبه به يدعى فرانك آر جيمس، رجل ذو بشرة داكنة ويرتدي سترة برتقالية خضراء اللون وسترة رمادية ويبلغ من العمر 62 عاماً، لافتةً إلى أن الدافع وراء ارتكابه الهجوم في قطار الأنفاق لا يزال مجهولاً.

وأضافت الشرطة خلال مؤتمر صحافي أنها لا تزال تحتاج إلى معلومات أكثر عنه، كما عرضت مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات حول المشتبه به في حادث قطار الأنفاق.

وقال مسؤولون إن مسلحاً ملثماً فجر قنبلة دخانية وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً وإحداث فوضى في أحدث أعمال العنف في نظام النقل بالمدينة.

وكانت السلطات المحلية قالت إنها على شاحنة قد تكون على صلة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، بحسب ما ذكرت شبكة تلفزيون “سي بي إس نيوز”.

وأوضحت القناة أن الشرطة عثرت على مركبة من نوع “U-Haul” تحمل لوحات أريزونا على بعد نحو 7 كيلومترات من مكان إطلاق النار الذي وقع ببروكلين في وقت سابق الثلاثاء. وأشارت إلى أن “الشرطة اقتربت من السيارة وتبين أنها خالية”.

 

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