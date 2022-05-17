لحظة القاء الشرطة القبض على منفذ هجوم بوفالو في نيويورك (فيديو)

نشرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية مقطع فيديو يوثّق لحظة القبض على المشتبه به في هجوم مدينة بوفالو الأميركية، الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وذكرت الشبكة الأميركية أنها حصلت على فيديو حصري يرصد لحظة القبض على المشتبه به بواسطة قوات الشرطة عقب إطلاق النار.

وشهدت مدينة بوفالو بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، عملية إطلاق نار في مركز للتسوق، السبت الماضي، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص، بينما قالت تقارير إخبارية إن المهاجم كان يرتدي زيًا عسكريا ويحمل بندقية.

وذكر الفيديو الذي نشرته الشبكة ذلك أثناء رصد لحظة القبض على المشتبه به.

الشرطة الأميركية اعتقلت شابًا أبيض، يبلغ 18 عاما، وقالت إنه المتهم في تنفيذ الهجوم ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بينما أشار مسؤولون فيدراليون الى أنّ الهجوم يوصف بأنه جريمة كراهية، وعمل “تطرف عنيف بدوافع عنصرية”.

الشاب البالغ 18 سنة، وصف نفسه في بيان مكوّن من 180 صفحة بمتعصب للبيض، ونشر في الصفحة 165 أسماء من وصفهم بأنهم “أعداء بارزون” يستهدفهم بالقتل، منهم الملياردير الأميركي من أصل مجري يهودي، جورج سوروس.

إلا أن الصحيفة التي طالعت “العربية.نت” بموقعها عن الوارد عنهم، وهي “ديلي ميرور” البريطانية، لم تذكر أسماء الباقين، أو ربما لم يذكرهم هو ببيانه الذي ذكر فيه أن “الأوروبيات يتعرضن للاغتصاب الجماعي من الغزاة”، ودعا البيض إلى قتل الأميركيين السود، وتفاخر بتفوقهم.

وفي البيان وصف عمدة لندن بأنه “علامة مفتوحة على الحرمان والاستبدال العرقي للشعب البريطاني (..) هذا الغازي المسلم الباكستاني يجلس الآن كممثل للشعب في لندن، قلب الجزر البريطانية. أي علامة على ولادة جديدة بيضاء أفضل من محو هذا الغازي؟ “

BREAKING: Video obtained exclusively by @ABC News shows police detaining Buffalo mass shooting suspect. https://t.co/a1z8XbGbdj pic.twitter.com/jE0X0it2zt — ABC News (@ABC) May 16, 2022