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الشرطة الأوروبية: القبض على عصابة لتهريب البشر من العراق

منذ ساعتين
الشرطة الأوروبية "يوروبول"

الشرطة الأوروبية "يوروبول"

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قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) الخميس إنها ألقت القبض على 21 شخصا في عملية للشرطة استهدفت شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين من العراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء وروسيا.

وأضافت أن معظم المعتقلين مصريون وعراقيون وسوريون، وتم اعتقال 15 منهم في بولندا.

وأردفت يوروبول ومقرها الرئيسي في لاهاي أن “الشبكة الإجرامية هربت المهاجرين من العراق عبر روسيا وروسيا البيضاء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا والمملكة المتحدة من دول الوجهة النهائية الرئيسية”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي خمسة مهاجرين، من بينهم طفل، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا، وتعهدت العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

    المصدر :
  • رويترز

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