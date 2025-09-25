الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد بقتل نتنياهو

منذ 13 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على رجل لتهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

‭‭ ‬‬وذكرت الشرطة أنه قبيل بدء عطلة رأس السنة اليهودية الجديدة مساء يوم الاثنين، دخل رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة كريات جات الجنوبية إلى مركز الشرطة المحلية قائلا إنه سيغتال نتنياهو.

وأضافت “المشتبه به قال للضباط إنه يعتزم شراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات”.

وجرى اعتقال الرجل ومن المتوقع أن تصدر بحقه لائحة اتهام اليوم. وتهدف الشرطة إلى إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يفقد الدعم الشعبي بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أثارت مخاوف من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة على الصعيد العالمي.

ويوجد 48 رهينة رهن الاحتجاز في غزة، منهم 20 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وحثت عائلاتهم الحكومة الإسرائيلية على عقد صفقة تسمح بالإفراج عنهم.

    المصدر :
  • رويترز

