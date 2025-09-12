الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة شخصين طعناً في فندق بمنطقة القدس

منذ 39 دقيقة
الشرطة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخصين طعنا في فندق بمنطقة القدس، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المشتبه به في حادثة الطعن بالقدس عربي إسرائيلي.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية حادثة الطعن في القدس قيد الفحص، ثم عادت وأكدت أن العملية تمت بدوافع قومية، مشيرة إلى أن عناصرها سيطروا على منفذ عملية الطعن، وأنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، وجود مصابين إسرائيليين حالة أحدهما خطيرة في عملية طعن بالقدس، مشيرة إلى أن منفذ العملية فلسطيني من بلدة شعفاط.

ونقلت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة رجلين بحادث طعن في القدس، حالة أحدهما خطيرة والآخر متوسطة.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت إن هناك مصابا في حادث طعن في فندق بالقدس، وإنه تم القبض على الجاني ويجري فحص خلفية الهجوم.

حادث سابق
ويوم الاثنين الماضي، قتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخام، وأن هناك 6 إصابات خطيرة، جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.

وقال جهاز الإسعاف في وقت سابق إن 5 قتلوا، مشيرا إلى أن 7 من المصابين في عملية إطلاق النار جروحهم خطيرة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.

    المصدر :
  • الجزيرة

